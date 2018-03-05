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Петербургские активисты подозревают исполнительную власть в обмане

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Защитникам парков и лесов отказали в митинге из-за несущесвующего фестиваля.

Представители движения "Зеленая коалиция" решили в минувшее воскресенье посетить значимый фестиваль под названием "Весна в объективе". Активистам не санкционировали митинг, так как было заявлено, что фотоконкурс займет все пространство парка 300-летия Санкт-Петербурга.

Не обнаружив в интернете никакой информации о предстоящем событии, участники решили приехать и оценить масштаб фестиваля собственными глазами. Однако, обойдя весь пар и опросив прохожих, защитники зеленых территорий так и не смогли отыскать следов "Весны в объективе".

Это не первый раз, когда у нас возникают проблемы с Комитетом по законности. В прошлый раз для проведения митинга "Зеленой коалиции" в защиту парков и скверов пришлось даже обращаться в суд.

Красимира Врански, координатор "Зеленой коалиции"

В качестве доказательства общественники засняли свою прогулку по парку в Приморском районе, следов городского конкурса обнаружено не было. 

Напомним, ранее Piter.tv писал, что появилось видео вылазки руферов Urban Dream на крышу "Зенит-Арены". 

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Теги: весна в объективе , зелена коалиция , новости спб
Категории: Новости СПб Происшествия

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