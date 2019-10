Olympic Brass с программой “We are the Champions”

Виртуозные переложения песен легендарной группы Queen и Майкла Джексона прозвучат в исполнении ансамбля медных духовых инструментов Olympic Brass.

Уникальность Olympic Brass заключается в том, что ансамбль состоит из исполнителей на медных духовых – а эти инструменты традиционно считаются одними из самых технически сложных. Игра в таком коллективе предполагает высочайшее мастерство и ответственность каждого музыканта. Уровень профессионализма каждый исполнитель многократно подтвердил и победами на всероссийских и международных конкурсах.

В программу войдут такие хиты группы Queen и Майкла Джексона, как We Are The Champions, Show Must Go On, Black Or White, The Earth Song и многие другие.

Когда: 19 октября в 19:00

Где: малый зал им. М. И. Глинки Санкт-Петербургской академической филармонии им. Д. Д. Шостаковича (Невский проспект, 30)

Фото: предоставлено организаторами