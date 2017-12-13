Скоро: на Олимпиаде состоится хоккейный матч между сборными России и Словакии

Сегодня в 15.10 состоится олимпийский хоккейный матч российской команды против Словакии.

Сегодня, 14 февраля состоится первый олимпийский хоккейный матч российской команды против Словакии. Первая встреча состоится под руководством Олега Знарка в 15.10 по московскому времени. Сборная России выступают в группе В, 16 февраля они сразятся с американцами, а 17 февраля - со словенцами. Все команды продолжат соревноваться в плей-офф, но победители трех групп и лучшая сборная из числа занявших вторые места автоматически выходят в 1/4 финала, остальным командам придется провести дополнительный матч.

В 2014 году на Олимпиаде в Сочи сборная России встречалась с теми же соперниками. Однако в завершающем матче группы команда, которой руководил Зинэтулой Билялетдиновым, обыграла словаков только в послематчевых бросках. При этом основное и дополнительное время заброшенных шайб не принесли.

На официальной странице российской хоккейной команды в Instagram публикуют фото и видео, а также сообщают: "Если вы посмотрите это видео (думаем, что поводов не делать этого - нет), то вы увидите тренировку мужской команды перед первой игрой на Олимпиаде против сборной Словакии. Заметьте, как быстро у Ивана Телегина меняется выражение лица при виде камеры. И еще узнаете, какой двукратный призер Олимпийских игр будет болеть за нашу команду в Южной Корее".

Фото, видео: Instagram - russiahockey



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