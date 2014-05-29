Ольга Хохлова: Петербург — это любовь моя

11 ноября в 21.00 на ТНТ состоится премьера комедийного 20-серийного сериала производства Good Story Media "Макрон" о романтических отношениях молодого парня Андрея и взрослой женщины Вики, а также о том, как их любовь может стать причиной ссор с родными и непринятия в семье. Одну из ролей мамы Ольги Медынич сыграла Ольга Хохлова, Питер ТВ поговорил с актрисой про съемки, любимый отдых и Петербург.

Поздравляем с премьерой сериала "Макрон", где вы играете маму Марины (Ольги Медынич). Расскажите про свою героиню. Есть ли какие-то черты в ней от вас?

Оля Медынич, Михаил Трухин, Марина Александрова, Леша Лукин, работать в команде с ними было одно удовольствие! Общие черты с героиней, конечно, есть. Я тоже могу быть строгой и радостной. Были моменты с нотой саркастичности и от которых каждый точно умилится.

Сериал про семью и их отношения в замечательном области Архангельска. Ваш любимый вид отдыха с семьей — это?

Когда мы все вместе – это большое счастье. Эти встречи кратковременные. Раньше ездили в отпуск заграницу, а сейчас гуляем в парке или пьем чай на даче.

Как вам удается отключиться от работы и найти время на восстановление? Чему любите посвящать время?

Признаюсь честно, обожаю валяться в постели с пультом в руках и смотреть сериалы, подобные "Макрону". В такие моменты банально отвлекаюсь от всего. И я, как вольная птица, не думаю ни о чем, просто бездельничаю. Читаю, смотрю ТВ, болтая по телефону, и мечтаю об отпуске.

Есть ли у вас любимый маршрут или место в Петербурге? Какой Петербург вам нравится больше всего?

Маршрут от Загородного проспекта, где театр "Ленсовета" до ТЮЗа, вспоминая юность. Там жила моя подруга, и она была свидетельницей всех моих творческих порывов. И, конечно, люблю Невский проспект с "Эрмитажем".

Петербург — это что-то особенное. Я начинаю испытывать внутри трепет и особые эмоции, только подъезжая к Московскому вокзалу. Если бы мне сказали, где оказаться в Петербурге, я бы погуляла по Невскому и съездила в "Петергоф" посмотреть на фонтаны.

Приятно, что у вас такие теплые отношения с городом.

Конечно, Петербург — это любовь моя. По-моему, Петербург невозможно не любить за его красоту, спокойствие. С этим городом меня многое связывает: друзья, работа с великими петербургскими актерами. Восторг от воспоминаний и опыта, конечно, ничем не заменимы. Сейчас будут сниматься новый сезон "Папиных дочек" со мной в северной столице! Действие будет происходить именно на Невском проспекте.

Какой бы вы назвали сильной стороной сериала "Макрон"? Почему его точно нужно посмотреть?

В этой комедии удалось рассказать о самом важном: о любви и драме, о радости и печали, о стремлении быть счастливым. И всем, конечно, рекомендую его посмотреть, где восхитительный Илья Макрон и только чего стоят – наши кудри с Олей Медынич! Некоторые будут выпадать из окна, а кто-то будет лазить по крышам. (Смеется.)

Фото: ТНТ