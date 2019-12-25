Олейник объяснил болельщикам поражение в бое с Льюисом

Видеообращение спортсмен опубликовал в своем аккаунте Instagram. Он признал, что расстроен, и настроен в следующий раз подготовиться лучше и показать силу воли.
– Буду делать всё, что смогу, – пообещал Олейников, на счету которого теперь 59 побед и 14 поражений, а также одна ничья.
Напомним, главный бой турнира UFC Fight Night 174, состоявшийся в Лас-Вегасе, был завершен досрочно. 43-летний россиянин Алексей Олейник был побежден техническим нокаутом во II раунде. Победа стала 24-й для 35-летнего американца Деррика Льюиса, кроме того, он имеет 7 поражений.
Фото: социальные сети
Видео: Instagram.com / alexeyoleynik1
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