Басилашвили рассказал, как в юности ходил на матчи "Динамо" и подражал футбольному кумиру

Басилашвили признался в любви к "Динамо" и назвал главного кумира юности.

Олег Басилашвили считает, что московскому "Динамо" по силам выиграть чемпионат России по футболу в текущем сезоне. Актер рассказал о своей давней любви к клубу и признался, что продолжает за него болеть, несмотря на многолетнюю жизнь в Петербурге. Об этом пишет КП-Петербург.

Во время перерыва на матчи сборных "Динамо" занимает 2-е место в турнирной таблице РПЛ. Команда Сандро Шварца одержала 5 побед подряд и отстает от лидирующего "Краснодара" на 2 очка. Басилашвили рассказал, что в детстве был постоянным болельщиком московского клуба и старался посещать его матчи, когда у него были деньги на билет. Актер также вспомнил состав "Динамо" тех лет и назвал футболистов своими кумирами.

Особое место среди них занимал вратарь Алексей Хомич. По словам Басилашвили, он внимательно следил за его игрой и пытался перенять манеру поведения на поле. Позже актер и сам начал играть в футбол. Басилашвили отметил, что сейчас не может так же пристально следить за выступлениями "Динамо", однако продолжает поддерживать команду и желает ей победы. Он хотел бы, чтобы московский клуб вновь добился той славы, которую имел в 1940-е годы.

Актер также вспомнил турне "Динамо" по Великобритании в 1945 году. Тогда московская команда провела серию матчей с английскими клубами и завершила поездку без поражений при общей разнице мячей 19:9. 26 сентября Олегу Басилашвили исполнится 92 года.

Фото: КП-Петербург/Артем Килькин