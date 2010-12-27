Ольга Качанова рассказала о летней оздоровительной кампании в Петербурге

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова рассказала о результатах проверок на вохможные ЧП, связанных с времяпрепровождением детей в летних оздаровительных лагерях.
Специалист отметила, что изменилось законодательство, которое относится с летнему отдыху школьников. За прошедший летний период не было серьезных происшествий с несовершеннолетними. В основном проблемы вызывали нарушения, связанные с санитарными нормами и пожарной безопасности.
Спикер добавила, что обобщенная информация появится на официальном сайте Прокуратуры по региону.
Фото: Piter.tv