Ольга Качанова рассказала о летней оздоровительной кампании в Петербурге

Эксперты из Прокуратуры поделились сведениями о выявленных нарушениях за лето 2018 года школьных оздоровительных лагерях.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова рассказала о результатах проверок на вохможные ЧП, связанных с времяпрепровождением детей в летних оздаровительных лагерях.

Специалист отметила, что изменилось законодательство, которое относится с летнему отдыху школьников. За прошедший летний период не было серьезных происшествий с несовершеннолетними. В основном проблемы вызывали нарушения, связанные с санитарными нормами и пожарной безопасности.

Спикер добавила, что обобщенная информация появится на официальном сайте Прокуратуры по региону.

Фото: Piter.tv