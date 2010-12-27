Ольга Качанова: большинство детских преступлений связано с кражей на "слабо"

Эксперты рассказали о топе преступлений в Северной столицы, совершенных несовершеннолетними.

Начальник отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних прокуратуры Петербурга Ольга Качанова cообщила о том, что за первые семь месяцев 2018 года прирост детской преступности составил 18 процентов. Самое большое количество выявленных нарушений связано с кражами. Часто подростки становятся злоумышленниками, попадаясь на "слабо". Вторым по рейтингу становится угон велосипедов.

Спикер отметила, что на территории Санкт-Петербурга наблюдается незначительное сокращение преступлений, связанных с наркотиками. За первые семь месяцев по статься, связаны с запрещенными веществами было задержано 285 подростков. Количество преступлений равно 68.

В Северной столице зафиксировано на данный момент 481 факт отравления психотропными веществами. Чаще всего школьники начинают употреблять различные средства,нарушающие психику, из-за проблем с друзьями, учителями или родителями.

Фото: Piter.tv