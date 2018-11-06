Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что государство им ничего не должно.

В минувшие выходные в России разгорелся очередной скандал с одной из чиновниц. Ольга Глацких на встрече с молодежью заявила, что государство им ничего не должно.

Кто такая Ольга Глацких?

Ольга Глацких родилась в Свердловской области, в городе Лесной 13 февраля 1989 года. С 2001 по 2005 год была в составе сборной команды России по художественной гимнастике.

В 2003 году она стала чемпионкой Европы по художественной гимнастике (Германия), в 2004 чемпионка XXVIII Олимпийских Игр в Греции (Афины), в 2005 чемпионкой мира по художественной гимнастике (Азербайджан). После череды таких побед Ольга решила завершить свою спортивную карьеру и окончила в 2011 году МГУ по специальности политолог и в 2012 году Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации по специальности финансовый менеджмент. До того, как в 2016 году она стала директором департамента молодёжной политики Свердловской области, Глацких успела поработать помощником руководителя Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, в консалтинговой компании и побыть президентом общероссийской физкультурно-спортивной общественной организации содействия развитию художественной гимнастики и каратэ "Русь".

Ольга Глацких об обязанностях государства

На сегодняшний день у молодежи, в подрастающем поколении складывается почему-то такое понимание о том, что нам государство все должно. Нет. Вам государство вообще в принципе ничего не должно. Вам должны ваши родители, потому что они вас родили. Государство их не просило вас рожать.

После своих слов девушка пыталась выйти из ситуации, сказать, что ее не так поняли и вообще фразу вырвали из контекста. Однако этого не помогло и через несколько дней после встречи с молодежью Ольгу Глацких сняли с занимаемой должности.

Сергей Шнуров об Ольге Глацких в стихах

Фото: открытые источник; Сергей Шнуров/ Instagram

Видео: MDK