Ольга Бузова удивила поклонников воинственным образом

На этот раз телеведущая предстала перед подписчиками в элегантном образе воительницы.

Ольга Бузова вновь в центре внимания. На своей странице в Instagram она опубликовала новый снимок в образе воительницы.







Фотография собрала почти 200 000 лайков и 6500 комментариев. Ольга оставила под фото подпись: "Кто на меня с мечом пойдёт, тот от меча и погибнет. Угадаете откуда этот образ?".



Теперь поклонники гадают: кого же Бузова хотела изобразить? Кому-то фотография напомнила Джека Воробья из "Пиратов Карибского моря", а кто-то увидел на ней Арью Старк из "Игры Престолов", а некоторым пользователям звезда напомнила Зену из сериала «Зена — королева воинов». Любители русских сказок узнали в ведущей Алешу Поповича.



Напомним, несколько дней назад Ольга Бузова поставила рекорд по количеству подписчиков в Instagram в России. На её страницу подписано больше 10 миллионов пользователей.



Текст: Анна Курылёва

Фото: Инстаграм/Ольга Бузова