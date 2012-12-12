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Ольга Бузова снялась в фильме "Зомбоящик" от Comedy Club Production

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В новом фильме от Comedy Club снимется Ольга Бузова.

Новая скетч-комедия от Comedy Club Production заполучила в свой актерский состав писательницу, певицу и дизайнера Ольгу Бузову. Девушка появится в роли ведущей в одной из сцен с известным комиком Азаматом Мусагалиевым. Съемки с участием звезды шоу-бизнеса прошли в начале октября в киностудии “Амедиа”.
 
На сайте кастингов был выложен пост о заявках на участие в съемках совместно с Бузовой. Приглашенным на роль обещалась оплата от пяти тысяч рублей. 
 
Напомним, что проект “Зомбоящик” будет первой комедией, в которой официально будет отсутствовать общий для картины сюжет. Фильм будет представлять собой скетчи со звездами. 
 
В трейлер к картине сцены с Ольгой Бузовой пока что не вошли. 
Теги: зомбоящик , ольга бузова
Категории: Новости шоу-бизнеса Новости России

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