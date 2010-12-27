Ольга Бузова заинтриговала всех снимком с помолвочным кольцом

В Instagram знаменитости появилась фотография с кольцом на том самом пальце.

Ольга Бузова заинтриговала своих поклонников снимком с кольцом на безымянном пальце. Неужели знаменитость выходить замуж?

Подписчики телеведущей и певицы предположили, что у нее серьезный роман, однако с кем именно неизвестно. Под фото Бузова написала: "Я на любимой работе". А вот о колечке звезда "Дома 2" не сказала ни слова.

После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова полтора года одна. Телеведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет ее опорой в жизни.

Ранее мы писали, что отец Дениса Черышева отшил Бузову.

Фото: Instagram / buzova86