Ольга Бузова заинтриговала всех снимком с помолвочным кольцом

Ольга Бузова заинтриговала своих поклонников снимком с кольцом на безымянном пальце. Неужели знаменитость выходить замуж?
Подписчики телеведущей и певицы предположили, что у нее серьезный роман, однако с кем именно неизвестно. Под фото Бузова написала: "Я на любимой работе". А вот о колечке звезда "Дома 2" не сказала ни слова.
После развода с футболистом Дмитрием Тарасовым Ольга Бузова полтора года одна. Телеведущая говорила, что ей нужен надежный мужчина, который станет ее опорой в жизни.
Ранее мы писали, что отец Дениса Черышева отшил Бузову.
Фото: Instagram / buzova86