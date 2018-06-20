Около тысячи человек эвакуировали из гипермаркета "Лента"

В Петербурге продолжаются ложные минирования.

Накануне более тысячи человек были эвакуированы из гипермаркета "Лента". Об этом сообщает "78" со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

13 апреля в период с 9:48 до 13:35 с электронной почты, которая зарегистрирована в США, пришли сообщения о минировании ряда зданий. "Бомба заложена, увидимся в раю", — говорилось, помимо прочего, в тексте всех писем. Их получили девять школ, детский сад и торговый центр "Лента".

В общей сумме было эвакуировано шесть школ: на улицу вывели 1663 человека. В трёх других школах и в детсаду, эвакуация не проводилась. Из якобы заминированной ленты вывели 929 человек.

В ходе проверки взрывчатых веществ найдено не было.