Около метро "Звездная" из-под асфальта забил источник

Аварийная бригада устраняет разлив.

4 сентября в Московском районе Санкт-Петербурга из-под асфальта на тротуаре начала сочиться вода. Как сообщает корреспондент Piter.tv, из-за протечки затопило проезжую часть.

Авария произошла на перекрестке улиц Звездная и Пулковская около станции метро "Звездная". Стремительно увеличивающуюся лужу прохожие заметили в районе половины первого. Сейчас вода подтопила дорогу. На место протечки прибыла аварийная бригада. По предварительной версии лопнула труба с холодной водой.

Проход по тротуару временно перекрыли. Автомобильное движение осуществляется в обычном режиме. Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что на перекрестке Оптиков и Туристской грузовик насмерть сбил пенсионера.

Видео: Piter.tv