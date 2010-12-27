На перекрестке Оптиков и Туристской грузовик насмерть сбил пенсионера

Пожилой мужчина переходил дорогу по пешеходному переходу.

Днем, 4 сентября, в Приморском районе Петербурга грузовик наехал на пожилого человека, переходящего пешеходный переход. Инцидент произошел на перекрестке Оптиков и Туристской. Об этом сообщают очевидцы в социальных сетях.

По словам свидетелей, водитель грузовика даже не заметил, что совершил наезд на пешехода. Он собирался двигаться дальше, пока другие автомобилисты его не остановили. От полученных травм пенсионер скончался на месте происшествия. В настоящее время перекресток перекрыт для машин.

Ранее мы писали, что на проспекте Луначарского мотоциклист сбил 9-летнего мальчика.

Фото: ВКонтакте / ДТП и ЧП | Санкт-Петербург