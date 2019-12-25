Около метро "Старая Деревня" загорелся книжный магазин

Площадь возгорания составила 50 кв.метров.

Вечером 23 марта у метро "Старая Деревня" загорелся торговый павильон. Об этом Piter.TV узнал от пресс-службы МЧС по Петербургу.

Пожар произошел в доме №2 корпус 5 по Торфяной дороге. Возгорание случилось в одноэтажном здании 10 на 25 метров. Внутри находился магазин книг и товары для рыболовства. Огонь охватил площадь 50 кв. метров.

В тушении пожара участвуют 12 единиц техники. В пресс-службе рассказали о локализации огня. О пострадавших не сообщается.

Фото: "ДТП и ЧП Санкт-Петербург"