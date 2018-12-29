Во вторник, 29 января, около метро "Ломоносовская" из-подо льда забил фонтан. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Коммунальная авария произошла по улице Бабушкина, 42
уточняет очевидец
Также петербуржцы отмечают, что пара на месте аварии нет, а это значит, что прорвало трубу с холодной водой.
Горожане опасаются, что двор и дороги покроются еще более толстым слоем льда.
На месте работает аварийная бригада.
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Фото:pixabay
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