Горожане опасаются, что двор и дороги покроются еще более толстым слоем льда.

Во вторник, 29 января, около метро "Ломоносовская" из-подо льда забил фонтан. Об этом сообщают горожане в соцсетях.

Коммунальная авария произошла по улице Бабушкина, 42 уточняет очевидец

Также петербуржцы отмечают, что пара на месте аварии нет, а это значит, что прорвало трубу с холодной водой.

Горожане опасаются, что двор и дороги покроются еще более толстым слоем льда.

На месте работает аварийная бригада.

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Фото:pixabay