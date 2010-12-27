Около метро "Девяткино" появится новый тротуар

Пассажиры смогут по новой дороге добраться от железнодорожной станции до выходов к метро.

Железнодорожная платформа станции "Девяткино" станет облагорожена пешеходный тротуаром. Сейчас пешеходы передвигаются по земляной дорожке. Однако, на выездном совещании чиновники совместно с представителями РЖД, метрополитена петербурга и предприятия "Версалия" приняли решение построить для местных жителей комфортную дорогу, которая свяжет железнодорожный путь и входы на станции подземки.

Гендиректор компании-подрядчика Екатерина Шакурова отметила, что рабочие сначала выберут грунт на глубину в 30 сантиметров, а затем обустроят поребрики и проведут щелевой дренаж для отвода дождевого потока. Общая протяженность тротуара составит 200 метров. Новый объект появится уже к августу этого года.

Фото: официальный сайт МО "Муринское сельское поселение"