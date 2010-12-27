Около "Пулково" найдена мертвая женщина без лица

Оперативники не смогли опознать женщину .

Утром 18 августа около аэропорта "Пулково" обнаружено тело мертвой женщины. Очевидцы отметили, что погибшая была "без лица": в связи с гнилостными изменениями оно изменилось до неузнаваемости. По данным экспертов, женщина мертва более месяца.

Как рассказывают очевидцы, труп найден в лесополосе на участке между КАДом и аэропортом. На место были вызваны экстренные службы. На вид погибшей было около 40 лет. Она была одета в синие спортивные штаны, кофту и белые кроссовки.

В настоящее время в обстоятельствах произошедшего разбирается полиция. Они устанавливают причины смерти и личность усопшей.

Фото: Piter.tv