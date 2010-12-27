Около 80 мин и снарядов времен ВОВ нашли в квартире в Москве

Спасатели вывезли на полигон боеприпасы, обнаруженные в квартире жилого дома на западе Москвы

Около 80 снарядов и мин времен Великой Отечественной войны были обнаружены в одной из московских квартир на западе Москвы. В МЧС обратилась хозяйка квартиры с просьбой забрать из квартиры боеприпасы.

Оказалось, что все боеприпасы были не опасны, так как в них не было взрывателей и взрывных веществ. Известно, что владелец квартиры, черный копатель, создал в своем жилище импорвизированный склад. Сейчас мины и снаряды переправят на полигон для уничтожения. Причины и обстоятельства их появления в квартире установит полиция.

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