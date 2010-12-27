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Около 40 домов замерзают из-за аварии в Петербурге
Сегодня, 18:07
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TretyakovaS

Около 40 домов замерзают из-за аварии в Петербурге

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Работы ведутся с двух часов ночи 10 февраля.

Жители 37 домов в Адмиралтейском районе Петербурга остались без отопления из-за прорыва трубы. Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Коммунальная авария произошла ночью 10 февраля на Малодетскосельском проспекте. Жильцы жаловались на отсутствие отопления и горячей воды. 

По данным пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", восстановительные работы ведутся с двух часов ночи, к обеду заменили более пяти метров поврежденного трубопровода. Сегодня работы должны закончить. 

Теги: коммунальная авария, новости петербурга, новости спб
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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