Около 40 домов замерзают из-за аварии в Петербурге

Работы ведутся с двух часов ночи 10 февраля.

Жители 37 домов в Адмиралтейском районе Петербурга остались без отопления из-за прорыва трубы. Об этом сообщает пресс-служба "Теплосети Санкт-Петербурга".

Коммунальная авария произошла ночью 10 февраля на Малодетскосельском проспекте. Жильцы жаловались на отсутствие отопления и горячей воды.

По данным пресс-службы "Теплосети Санкт-Петербурга", восстановительные работы ведутся с двух часов ночи, к обеду заменили более пяти метров поврежденного трубопровода. Сегодня работы должны закончить.