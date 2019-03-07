Около 20 тысяч россиян потребовали вернуть глухой петербурженке отобранных у нее детей

По мнению горожан, правительство должно наоборот помочь женщине, как материально, так и в плане медицины, возможно, нанять няню, которая бы помогала в воспитании сына и дочки, но никак не отнимать детей.

Уже как несколько месяцев практически полностью оглохшая одинокая мама из Петербурга вынуждена отстаивать свое право на воспитание двух очаровательных малышей. Информация об этом появилась в сетевом издании "Невские Новости", а также в прочих российских СМИ.

Олеся Уткина не лишена родительских прав, но сына и дочь видит лишь несколько раз в неделю.

В особенности данная история взбудоражила общественность. Люди делятся в соцсетях комментариями о том, что это ужасно, лишать детей мать, которая испытывает проблемы со здоровьем. По мнению горожан, правительство должно наоборот помочь женщине, как материально, так и в плане медицины, возможно, нанять няню, которая бы помогала в воспитании сына и дочки, но никак не отнимать детей.

Все началось в январе, когда женщина не услышала, как в дверь стучит доктор, вызванный на дом. В тот день ее обвинили в пьянстве и в том, что главную опасность для детей представляет она сама. Олеся рассказала историю своей, только начавшейся борьбы, Отделу происшествий.

Источник: сетевое издание "Невские Новости"