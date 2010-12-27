Охранник сядет в тюрьму за драку с женщиной на Витебском вокзале

Свою вину мужчина полностью отрицает.

Ленинский районный суд Петербурга отправил за решетку сотрудника ЧОПа, который ударил женщину на Витебском вокзале. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Следствием установлено, что в 2018 года подсудимый заметил женщину с сумкой в неположенном месте. На просьбу о помощи со стороны пострадавшей, охранник резко дернул за сумку. В процессе словесной перепалки, пострадавшая оскорбила мужчину и он нанес ей удар резиновой палкой в грудь.

Свою вину охранник полностью отрицает. Он отметил, что сделал это ненамеренно, а пострадавшая вела себя вызывающе. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.

Фото: Piter.TV