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Охранник сядет в тюрьму за драку с женщиной на Витебском вокзале
Сегодня, 15:21
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Rybka123

Охранник сядет в тюрьму за драку с женщиной на Витебском вокзале

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Свою вину мужчина полностью отрицает.

Ленинский районный суд Петербурга отправил за решетку сотрудника ЧОПа, который ударил женщину на Витебском вокзале. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Следствием установлено, что в 2018 года подсудимый заметил  женщину с сумкой в неположенном месте. На просьбу о помощи со стороны пострадавшей, охранник резко дернул за сумку. В процессе словесной перепалки, пострадавшая оскорбила мужчину и он нанес ей удар резиновой палкой в грудь.

Свою вину охранник полностью отрицает. Он отметил, что сделал это ненамеренно, а пострадавшая вела себя вызывающе. Суд назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 3 месяца.

Фото: Piter.TV

 

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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