Две полосы на вантовом мосту КАД Перекроют на месяц

Дорожники будут выполнять работы на 56-ом км внутреннего кольца магистрали.

Водителей в Северной столице предупредили об ограничениях на вантовом мосту КАД: там в течение месяца будут недоступны 2 полосы движения. Об этом рассказала пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

Так, в период с 6 по 24 апреля движение перекроют в первом и втором рядах, а с 25 апреля по 10 мая – в третьем и четвёртом. На остальных полосах будет ограничена скорость до 50 км/ч. Это связано с дорожными работами на 56-ом кольце магистрали.

Посмотреть актуальную информацию об ограничениях можно будет на электронном табло и при помощи знаков автоматизированной системы.

Ранее мы сообщили о том, что с 17 марта на трассе "Скандинавия" будет введено реверсивное движение.

Фото: пресс-служба ФКУ Упрдор "Северо-Запад"