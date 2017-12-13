Одобрен проект еще одного корпуса фондохранилища Эрмитажа‍

Здание будет связано с другими корпусами переходами.

14 февраля петербургский филиал Главгосэкспертизы России согласовал проект еще одного корпуса для нового фондохранилища Эрмитажа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Новый четырехэтажный корпус появится в Старой деревне. Известно, что его площадь будет достигать 6 тыс. кв. метров. В здании с двухэтажным надземным переходом расположатся административно-офисные помещения, выставочные залы, а также бытовые и подсобные помещения.

Стоит отметить, что это уже третий этап третьей очереди строительства. Уникальность его и в том, что двухэтажная галерея-переход над железнодорожной станцией свяжет здание с ранее запроектированным фондохранилищем и библиотекой. Этими переходами смогут пользоваться, как персонал, так и посетители. Также сквозным переходом смогут воспользоваться жители Старой деревни.

Напомним, первую очередь завершили к 300-тетию города на Неве в 2003 году. Новые корпуса будут соединены друг с другом.