Петербуржец без одной ноги скончался в подъезде по непонятным причинам

Мужчина загадочным образом поднялся на 12 этаж без костылей.

Сотрудники правоохранительных органов нашли тело исчезнувшего петербуржца без ноги. Накануне в полицию обратился мужчина и заявил, что его 61-летний отчим ушел из дома без костылей и пропал. Позже тело человека с ампутированной ногой нашли в подъезде того же дома на 12 этаже. Об этом сообщает "Политэксперт".

По словам пасынка, родственник страдал от приступов панкреатита. Возможно, это и стало причиной смерти петербуржца. Однако до сих пор не ясно, как человек без одной ноги выбрался из квартиры без костылей и поднялся на 12 этаж. У него была ампутирована нога выше колена. В настоящее время следователи устанавливают обстоятельства происшествия.

Ранее жители Петербурга нашли в Неве труп без ног, рук и полголовы.

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