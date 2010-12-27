В Невском районе старшеклассник упал с 25-го этажа и разбился

Рядом с телом юноши нашли записку и антидепрессанты.

Вечером 28 октября под окнами многоэтажки на улице Белышева нашли тело 17-летнего школьника с многочисленными переломами. Об этом пишут ИА "Журналистские расследования" (АЖУР).

В ходе расследования удалось выяснить, что старшеклассник разбился после падения с 25-го этажа. Тело юноши обнаружил охранник ООО "Служба безопасности". Рядом с умершим нашли блокнот, записку, антидепрессанты, ноутбук, флешку и билет на поезд.

Известно, что юноша был из благополучной семьи и не состоял на учете инспектора по делам несовершеннолетних. Отец погибшего школьника работает в одной из структур "Газпрома", мать — домохозяйка.

По факту случившегося проводится проверка.

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Фото: pixabay.com