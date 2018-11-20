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Один из ТЦ Выборга заподозрили в продаже рыбы в антисанитарных условиях

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Поставщик рыбного отдела прямо в багажнике иномарки "Ниссан Альмера" заворачивал рыбу голыми руками в газеты, после чего приносил её в павильон ТЦ для продажи.

В минувший четверг, 7 февраля, в одном из павильонов торгового центра на Ленинградском шоссе, 57 в городе Выборге продавали рыбу из багажника автомобиля. Об антисанитарных условиях продажи вяленой и копчёной рыбной продукции рассказал внимательный покупатель. 

По словам свидетеля, поставщик рыбного отдела прямо в багажнике иномарки "Ниссан Альмера" заворачивал рыбу голыми руками в газеты, после чего приносил её в павильон ТЦ для продажи.

В каком виде товар лежал в автомобиле – на коврике или в ящиках, остаётся неизвестным.

Видео: Piter.TV

Теги: выборг, новости выборга, новости ленобласти
Категории: Выборг,

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