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В Петербурге в корпусе Политеха рухнул потолок на студентов
Сегодня, 18:01
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Shdaria
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В Петербурге в корпусе Политеха рухнул потолок на студентов

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В политехническом университете Петербурга рухнул потолок во время занятий со студентами.

В Санкт-Петербурге в гидротехническом корпусе № 1 политехнического университета днем обрушился потолок. Об этом сообщил очевидец произошедшего.

По его словам, инцидент случился днем во время занятий в одной из аудиотрий. Стоит отметить, что в этом помещении был сделан ремонт в прошлом году, судя по всему, не надежный.

Свидетель рухнувшего потолка опубликовал фотографии в социальную сеть. Кроме того, он рассказал, что среди студентов есть один пострадавший. Его госпитализировали с места происшествия. 

Фото: "ВК" - "Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб"

 

Теги: новости петербург , новости спб , петербург , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

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