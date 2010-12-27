В Петербурге в корпусе Политеха рухнул потолок на студентов

В политехническом университете Петербурга рухнул потолок во время занятий со студентами.

В Санкт-Петербурге в гидротехническом корпусе № 1 политехнического университета днем обрушился потолок. Об этом сообщил очевидец произошедшего.

По его словам, инцидент случился днем во время занятий в одной из аудиотрий. Стоит отметить, что в этом помещении был сделан ремонт в прошлом году, судя по всему, не надежный.

Свидетель рухнувшего потолка опубликовал фотографии в социальную сеть. Кроме того, он рассказал, что среди студентов есть один пострадавший. Его госпитализировали с места происшествия.

Фото: "ВК" - "Наш дом — Гражданка | Калининский район | СПб"