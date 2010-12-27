Очевидец: В Красносельском районе трое напали на мужчину с ножом

Утром 8 апреля в Красносельском районе Петербурга трое молодых людей напали на мужчину с ножом. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

Утром 8 апреля в Красносельском районе Петербурга трое молодых людей напали на мужчину с ножом. Такая информация появилась в группе "ДТП и ЧП | Санкт-Петербург".

По словам очевидца, потасовка произошла "прямо у входа в Следственный комитет России".

Обстоятельства произошедшего пользователь не уточняет, но известно, что конфликт продолжался около получаса.

"Мужик с ножом вовсе не напоминает жертву уличных гопников, у него была возможность скрыться в парадной. Но вероятно, ему хотелось продемонстрировать свои навыки владения холодным оружием, что он собственно и сделал", - пишет очевидец.

По словам пользователя, в результате потасовки пострадал один человек.