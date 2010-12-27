Очевидцы: в Пулково-2 гуляет козочка

Откуда она там появилась, пока что не понятно.

В Петербурге с утра очевидцы заметили не совсем обычного пассажира у терминала Пулково-2. Там гуляет одна белая козочка. Об этом очевидцы рассказали в социальных сетях.

Животное находится одно. И в комментариях уже начались соревнования по остроумию, а также многие люди хотели бы стать обладателями этой белой козы.

Аэропорт "Пулково-2" обслуживает международные рейсы. Один из крупнейших международных терминалов в России. Аэровокзал "Пулково-2" имеет терминалы "Отправление" и "Прибытие", а также галерею, соединяющую оба терминала и оборудованную телескопическими трапами "Jet Way Systems".