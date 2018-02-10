Появилось видео массовой драки на Думской

В Петербурге на улице баров и клубов произошла массовая драка, на место прибыли сотрудники полиции.

В Санкт-Петербург в ночью 10 февраля на знаменитой улице тусовок произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы и делятся видеозаписью в социальной сети.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на Думской улице. По словам свидетелей, между посетителями баров на Думской улице вспыхнул конфликт, в ходе которого на мужчину напали сразу несколько человек.

Как рассказали очевидцы, мужчина сел в "BMW", а толпа начала бить ему по автомобилю. Позже водитель уехал, расталкивая их бампером.

Позже на место случившегося прибыли полицейские. Пострадавшему удалось сбежать по набережной канала Грибоедова в сторону Невского проспекта.

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