Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей
Сегодня, 13:34
0
Shdaria
1618
Код вставки плеера

Появилось видео массовой драки на Думской

0
 
 

В Петербурге на улице баров и клубов произошла массовая драка, на место прибыли сотрудники полиции.

В Санкт-Петербург в ночью 10 февраля на знаменитой улице тусовок произошла массовая драка. Об этом сообщают очевидцы и делятся видеозаписью в социальной сети.

Инцидент произошел в ночь с пятницы на субботу на Думской улице. По словам свидетелей, между посетителями баров на Думской улице вспыхнул конфликт, в ходе которого на мужчину напали сразу несколько человек. 

Как рассказали очевидцы, мужчина сел в "BMW", а толпа начала бить ему по автомобилю. Позже водитель уехал, расталкивая их бампером.

Позже на место случившегося прибыли полицейские. Пострадавшему удалось сбежать по набережной канала Грибоедова в сторону Невского проспекта. 

Видео: "ВК" -Нияз Мурадов

Все новости района
Теги: думская драка , массовая драка на думской , новости петербург , новости спб , происшествия спб
Категории: Происшествия Лента новостей Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

Загрузка...
5