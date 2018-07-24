Очевидцы: на Металлистов рабочие ночью клали асфальт

Петербуржцы возмущены планированием работ с использованием шумной техники в ночное время.

В Красногвардейском районе местные жители жалуются на работы, которые проводились в ночь с 23 на 24 июля. По сведениям очевидцев, с разрешения администрации дорожные сотрудники занимались прокладкой асфальтобетонного покрытия.

В результате петербуржцы, чьи квартиры располагаются около пятого дома по проспекту Металлистов не смогли выспаться. Громкие звуки и шум от спецтехники не дал возможности заснуть. По сведениям от жителей района, ремонт проезжей части запланирован до 27 июля.

По каким причинам работы проводятся именно в ночное время представители компании-подрядчика не ответили.

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