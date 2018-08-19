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Очевидцы: Жители Кудрово задержали пьяного водителя

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Местные жители буквально вышвырнули мужчину из собственной машины.

Накануне вечером жители деревни Кудрово решили проучить пьяного водителя. Автолюбители буквально вышвырнули из машины нарушителя ПДД и повалили на землю. Судя по видео, мужчина даже не пытался подняться. Его авто перегородило проезжую часть и создало небольшой затор. 

Что именно произошло - неизвестно. Очевидцам удалось заснять инцидент. 

О том, пострадал ли кто-то в "дорожных войнах" - неизвестно. 

Ранее на сайте: Авария создала четырехкилометровую пробку на трассе "Скандинавия".  

Видео: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Теги: дтп и чп , новости петербурга , новости спб , происшествия
Категории: Новости СПб

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