Очевидцы: Жители Кудрово задержали пьяного водителя

Местные жители буквально вышвырнули мужчину из собственной машины.

Накануне вечером жители деревни Кудрово решили проучить пьяного водителя. Автолюбители буквально вышвырнули из машины нарушителя ПДД и повалили на землю. Судя по видео, мужчина даже не пытался подняться. Его авто перегородило проезжую часть и создало небольшой затор.

Что именно произошло - неизвестно. Очевидцам удалось заснять инцидент.

О том, пострадал ли кто-то в "дорожных войнах" - неизвестно.

Ранее на сайте: Авария создала четырехкилометровую пробку на трассе "Скандинавия".

Видео: ВКонтакте/Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург