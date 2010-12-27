Очевидцы: Пробку на КАДе можно объехать только через газон

На КАДе две машины заблокировали проезд

Очередной транспортный коллапс случился на КАДе 23 октября. Очевидцы сообщают, что при заезде на кольцевую дорогу с Рабфаковской улицы в сторону Софийской легковушка столкнулась с фурой.

Причины ДТП еще не установлены, но виновники происшествия не спешат отъезжать в сторону. Пользователи предполагают, что они не смогли договорить кто из них виноват. Тем временем образовался сильнейший затор. Очевидцы пишут, что грузовой транспорт не проедет.

Пользователи интернета присылают фотографии с разных частей пробок. Некоторые предлагают заезжать на КАД через газон.

ГИБДД еще не прибыли на место столкновения.

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург