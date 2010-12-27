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Очевидцы: Пробку на КАДе можно объехать только через газон
Сегодня, 16:01
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nadiputintseva
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Очевидцы: Пробку на КАДе можно объехать только через газон

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На КАДе две машины заблокировали проезд

Очередной транспортный коллапс случился на КАДе 23 октября. Очевидцы сообщают, что при заезде на кольцевую дорогу с Рабфаковской улицы в сторону Софийской легковушка столкнулась с фурой.

Очевидцы: Пробку на КАДе можно объехать только через газон

Причины ДТП еще не установлены, но виновники происшествия не спешат отъезжать в сторону. Пользователи предполагают, что они не смогли договорить кто из них виноват. Тем временем образовался сильнейший затор. Очевидцы пишут, что грузовой транспорт не проедет.

Очевидцы: Пробку на КАДе можно объехать только через газон

Пользователи интернета присылают фотографии с разных частей пробок. Некоторые предлагают заезжать на КАД через газон.

ГИБДД еще не прибыли на место столкновения.  

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

 

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Теги: дтп , новости спб
Категории: Новости СПб ДТП

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