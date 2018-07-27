Очередные ночные дорожные работы: на Мебельной укладывали асфальт

В ночь на пятницу петербуржцы из Приморского района города не могли уснуть: им мешал шум катков, укладывающих дорожное покрытие.

В Приморском районе в ночь на 27 июля рабочие укладывали асфальтобетонное покрытие. Петербуржцы возмущены шумом специальной техники и сотрудниками дорожных служб, которые позволяют проводить ремонтные мероприятия, когда действует "закон о тишине".

Отметим, что город в последнее время все чаще и чаще "терроризируют" службы, проводящие укладку асфальта в ночное время. В этот раз не повезло жителям Мебельной улицы. Очевидцы отмечают, что все действия сопровождались жуткими звуками, которые мешали отдыхать и спать людям. На месте были замечены несколько катков, на которые трудилась целая бригада рабочих .

Фото и видео: Piter.tv