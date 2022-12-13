В Петербурге возник ажиотажный спрос на китайские визы

Аналогичная ситуация проявилась и в других регионах страны. Все свободные места в очереди на заказ документов были заняты за 2 дня.

В Северной столице и других российских регионах возник ажиотажный спрос на выдачу виз в Китай. Как пишет "Коммерсантъ", все свободные слоты заняли за 2 дня.

Все свободные слоты на заказ документов заняли буквально за 2 дня. Чтобы заказать визу в Петербурге, необходимо ждать месяц, а в Москве – все 2 месяца.

Самыми востребованными оказались деловые визы в КНР, однако они пользуются огромной популярностью и среди туристов.

Напомним, что петербуржцы и жители других регионов РФ смогли получать визы для поездок в КНР с 15 марта.

Фото: Pxhere