В Петербурге возник ажиотажный спрос на китайские визы

В Северной столице и других российских регионах возник ажиотажный спрос на выдачу виз в Китай. Как пишет "Коммерсантъ", все свободные слоты заняли за 2 дня.
Все свободные слоты на заказ документов заняли буквально за 2 дня. Чтобы заказать визу в Петербурге, необходимо ждать месяц, а в Москве – все 2 месяца.
Самыми востребованными оказались деловые визы в КНР, однако они пользуются огромной популярностью и среди туристов.
Напомним, что петербуржцы и жители других регионов РФ смогли получать визы для поездок в КНР с 15 марта.
Фото: Pxhere
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