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Обводный канал закрыли из-за учений
Сегодня, 11:33
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nadiputintseva
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Обводный канал закрыли из-за учений

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Обводный канал перекрыли из-за учений

Очевидцы сообщают, что четная сторона Обводного канала от Старо-петроградского до Шкапина полностью перекрыта в связи с учениями.

Люди в интернете выражают массовое недовольство по причине того, что службы выбрали для такого мероприятия Обводный канал, который всегда отличается своей загруженностью по будням и особенно в утреннее время, когда все спешат на работу. По мнению комментаторов, такие мероприятия лучше проводить по выходным.

  

На учениях в дыму виднеются пожарные, машины скорой помощи и МЧС. Также были замечены катера и водолазы. 

Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

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Теги: новости спб , учения
Категории: Новости СПб

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