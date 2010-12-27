Обводный канал закрыли из-за учений

Очевидцы сообщают, что четная сторона Обводного канала от Старо-петроградского до Шкапина полностью перекрыта в связи с учениями.
Люди в интернете выражают массовое недовольство по причине того, что службы выбрали для такого мероприятия Обводный канал, который всегда отличается своей загруженностью по будням и особенно в утреннее время, когда все спешат на работу. По мнению комментаторов, такие мероприятия лучше проводить по выходным.
На учениях в дыму виднеются пожарные, машины скорой помощи и МЧС. Также были замечены катера и водолазы.
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург