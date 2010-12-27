Общественно-координационный совет по ЖКХ Выборгского района обсудил готовность жилфонда к зиме

Совещание прошло с участием заместителя главы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко, представителей комитета по городскому хозяйству районной администрации Выборгского района, руководители крупных выборгских управляющих компаний по ЖКХ.

На заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ Выборгского района рассматривалась текущая ситуация о готовности жилфонда к зиме. Об этом сообщает пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО.

Совещание прошло с участием заместителя главы администрации Выборгского района Дмитрия Самойленко, представителей комитета по городскому хозяйству районной администрации Выборгского района, руководители крупных выборгских управляющих компаний по ЖКХ.

Напомним, на прошлой неделе в районной администрации состоялось совещание с руководством крупных управляющих организаций и ТСЖ Выборга, на котором было отмечено, что к 15 сентября управляющие организации должны оформить паспорта готовности многоквартирных домов к отопительному сезону, завершив ремонтные работы и испытания внутридомовых систем теплоснабжения.

О текущей ситуации сообщил Общественному совету по ЖКХ председатель комитета по городскому хозяйству Алексей Туркин.

Он отметил, что в настоящее время в Выборге уровень готовности жилфонда к зиме выше аналогичных показателей прошлого года и поблагодарил руководителей управляющих организаций и ТСЖ, которые своевременно получили паспорта готовности.

В настоящее время администрация Выборгского района ведет индивидуальную работу с отстающими организациями и ТСЖ. На прошлой неделе им направлены письма-уведомления о необходимости соблюдения установленных сроков. Следующий этап – направление списков в комитет государственного жилищного надзора и контроля, а также в прокуратуру для принятия мер.

На заседании Общественно-координационного совета по ЖКХ также выступила начальник отдела анализа рынка труда, социальных выплат и профессионального обучения Наталья Лобанова. Она сообщила о мерах поддержки предпринимателям Ленинградской области, которые они могут получить, трудоустраивая людей с ограниченными возможностями здоровья.

Источник: пресс-служба администрации МО "Выборгский район" ЛО