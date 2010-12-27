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Общественница: выплаты получила только половина пострадавших в теракте
Сегодня, 19:45
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TretyakovaS
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Общественница: выплаты получила только половина пострадавших в теракте

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Общественница Александра Шнайдрук опровергла заявление вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной о денежных выплатах всем пострадавшим в теракте.

Как стало известно Piter.tv, общественница Александра Шнайдрук разместила пост на своей странице "ВКонтакте", в котором заявила, что денежные выплаты получили только 13 пострадавших в теракте из 25.

По словам общественницы, в июле текущего года была создана петиция с требованием о выплатах, которая набрала 160 тысяч подписей и была направлена вице-губернатору Петербурга Анне Митяниной. Максимальный размер выплат составляет 150 тысяч рублей, из которых 50 тысяч признанным потерпевшим, 100 тысяч признанным потерпевшим и тем, кто обращался за медицинской помощью.

Выплаты, по словам Александры Шнайдрук, получили только 13 пострадавших из 25. Общественница рассказала, что контактирует с пострадавшими в результате теракта, а также еженедельно вице-губернатор Петербурга сверяет с ней данные о выплатах.

Напоминаем, что накануне Анна Митянина заявила, что выплаты получили абсолютно все пострадавшие. Их максимальная сумма составила 200 тысяч рублей.  

Теги: новости петербурга , новости спб , текракт
Категории: Новости СПб

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