Общественница: выплаты получила только половина пострадавших в теракте

Общественница Александра Шнайдрук опровергла заявление вице-губернатора Петербурга Анны Митяниной о денежных выплатах всем пострадавшим в теракте.

Как стало известно Piter.tv, общественница Александра Шнайдрук разместила пост на своей странице "ВКонтакте", в котором заявила, что денежные выплаты получили только 13 пострадавших в теракте из 25.



По словам общественницы, в июле текущего года была создана петиция с требованием о выплатах, которая набрала 160 тысяч подписей и была направлена вице-губернатору Петербурга Анне Митяниной. Максимальный размер выплат составляет 150 тысяч рублей, из которых 50 тысяч признанным потерпевшим, 100 тысяч признанным потерпевшим и тем, кто обращался за медицинской помощью.



Выплаты, по словам Александры Шнайдрук, получили только 13 пострадавших из 25. Общественница рассказала, что контактирует с пострадавшими в результате теракта, а также еженедельно вице-губернатор Петербурга сверяет с ней данные о выплатах.



Напоминаем, что накануне Анна Митянина заявила, что выплаты получили абсолютно все пострадавшие. Их максимальная сумма составила 200 тысяч рублей.