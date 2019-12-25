Пробки до пяти километров сковали юг Петербурга вечером 20 октября

Вечером 20 октября на юге Петербурга образовались многокилометровые пробки. Заторы возникли на Пулковском и Московском шоссе, КАД и нескольких улицах Пушкинского района. Об этом свидетельствовали данные сервиса "Яндекс.Карты".
На Пулковском шоссе в районе аэропорта зафиксировали несколько ДТП. Дополнительные затруднения движения вызвали дорожные работы. Протяженность пробки на этом участке достигла почти 3 км.
На Московском шоссе в районе Шушар длина затора составила около 5 км. Пробки также образовались на расположенном поблизости участке КАД.
Дорожные работы осложнили движение и на Волхонском шоссе в Пушкинском районе. В самом Пушкине заторы отмечались на Детскосельском бульваре, улицах Генерала Хазова и Ленинградской.
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Фото: скриншот Яндекс.Карты
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