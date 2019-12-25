Гниль и жуки погубили старый тополь на набережной канала Грибоедова

В центре Петербурга убрали аварийное дерево рядом с исторической оградой.

В Петербурге спилили вековой тополь, росший на набережной канала Грибоедова. Дерево признали опасным после обследования, которое выявило гниль, дупла и следы стволовых вредителей. При падении оно могло травмировать прохожих и повредить расположенный рядом памятник архитектуры. Об этом сообщил председатель городского комитета по благоустройству Сергей Петриченко на пресс-конференции "Интерфакса".

По словам главы комитета, специалисты обследовали тополь после жалоб на его состояние. В проверке участвовали представители комитета по охране памятников. Эксперты установили, что основание ствола значительно истончилось, внутри находилась гнилая сердцевина, а древесина была повреждена жуками.

С просьбой убрать дерево обратился Санкт-Петербургский государственный экономический университет. Тополь рос рядом с объектом культурного наследия регионального значения "Ограда" на набережной канала Грибоедова. В вузе опасались, что в случае падения дерево повредит историческую ограду, которую планируют реставрировать.

По результатам обследования специалисты выдали порубочный билет. После этого аварийный тополь спилили.

Фото: Вконтакте/"Деревья Петербурга"