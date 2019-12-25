В Петербурге и Ленобласти стартует выбор лучших компаний по версии жителей

Петербуржцы определят лучшие бренды и предприятия на премии "АиФ-City. Статус".

Жители Петербурга и Ленинградской области смогут выбрать лучшие предприятия и бренды региона в рамках ежегодной премии "АиФ-City. Статус"-2026. Победителей определят по итогам открытого голосования и решения организаторов. Об этом сообщает издание "Аргументы и факты — Санкт-Петербург".

Премию учредили в 2022 году в честь 10-летия журнала премиум-формата "АиФ-City". В 2026 году регистрация участников продлится до 31 октября. После ее завершения организаторы запустят народное голосование.

Участники будут представлены в девяти номинациях. Среди них — "Строительство / недвижимость", "Медицина", "Финансовые услуги", "Отель года", "Бренд года", "Ресторан года", "Промышленные предприятия", "Юбилей на 5" и "Работодатель года".

В ГД предложили разрешить регистрироваться в апартаментах по месту пребывания.

Фото: Piter.tv