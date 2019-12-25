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Дебют Разина в СКА завершился домашним поражением от "Автомобилиста"
Вчера, 22:51
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shikhelen Добавить в Яндекс.Новости

Дебют Разина в СКА завершился домашним поражением от "Автомобилиста"

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Петербургский СКА уступил екатеринбуржцам со счетом 1:3 в матче КХЛ.

Петербургский СКА уступил екатеринбургскому "Автомобилисту" со счетом 1:3 в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. Игра состоялась 20 октября и стала дебютной для Андрея Разина на посту главного тренера армейского клуба.

В составе гостей шайбы забросили Александр Кадейкин, Максим Тарасов и Роман Горбунов. У петербургской команды единственным автором гола стал Владислав Сёмин.

Ранее Разин расторг контракт с магнитогорским "Металлургом", после чего возглавил СКА. Теперь его работа в петербургском клубе началась с домашнего поражения.

Ранее мы сообщили о проигрыше СКА

Фото: pxhere

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Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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