Недвижимость в трех регионах и автомобили изъяли у бывшего силовика в Петербурге

Суд обратил в доход государства имущество экс-начальника УСБ МВД Петербурга.

Петроградский районный суд Петербурга постановил обратить в доход государства недвижимость, автомобили и 171,52 млн рублей, принадлежавшие бывшему начальнику управления собственной безопасности ГУ МВД по Петербургу и Ленинградской области Алексею Васильеву и связанным с ним лицам. Основанием стало несоответствие стоимости приобретенного имущества официальным доходам семьи. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, с 2010 по 2023 год совокупный доход Васильева и его супруги составил около 38,6 млн рублей. За этот период семья приобрела 23 объекта недвижимости и шесть транспортных средств общей стоимостью не менее 227,2 млн рублей. Таким образом, стоимость активов почти в шесть раз превысила задекларированные доходы.

Часть имущества была оформлена на родственников и других лиц. Суд установил, что их финансовые возможности также не позволяли приобрести соответствующие объекты. При этом фактически активами пользовалась семья Васильевых.

В перечень изъятой недвижимости вошли квартира площадью 127,9 кв. м и машино-место в доме на Петровском проспекте в Петербурге, объекты в Сестрорецке, Сертолове и Всеволожске, а также недвижимость в Москве, Московской области и Сочи.

Среди автомобилей, обращенных в доход государства, указаны Mercedes-Benz V220D 4Matic, Audi Q8 и Audi A6. Кроме того, суд постановил изъять 171,52 млн рублей.

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Фото: Piter.TV