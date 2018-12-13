Общенародный "Праздник корюшки"

Любите петербургское лакомство? Тогда этот праздник точно для вас!

"Праздник Корюшки" проходит в городе на Неве уже 17-й год подряд. На этом мероприятии можно попробовать свежую, маринованную, жареную и копчёную рыбу и закупиться ей на всю семью. Помимо этого будут конкурсы, пикник, аттаркционы для детей.

Корюшка тличается низкой калорийностью и легка в приготовлении. Считается рыбой с большим количеством лечебных свойств.

Место: Выставочный комплекс "Ленэкспо" (Большой просп. В.О., д. 103)

Цена: от 100 до 300 рублей

Возрастное ограничение: 0+

Фото: Праздник корюшки/ ВК