Образ ведущего Первого канала сравнили с презервативами. Бренд Vizit пошутил над стилем Кирилла Клейменова в своем аккаунте в Twitter. Представители компании создали коллаж с кадром одного из новостных выпусков "Времени". В нем ведущий одет в синий пиджак и красный галстук. Похожий образ на пачках с презервативами запечатлен представителями Vizit.
Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался
гласит подпись к картинке
Пользователи соцсетей положительно отнеслись к сравнению, предложив утроить зарплату автору задумки.
Ранее Юлия Самойлова обвинила Первый канал в подставе.
Видео и фото: Twitter/VIZIT
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