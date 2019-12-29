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Образ ведущего Первого канала сравнили с презервативами

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VIZIT подшутил над Кириллом Клеймёновым из-за его стиля.

Образ ведущего Первого канала сравнили с презервативами. Бренд Vizit пошутил над стилем Кирилла Клейменова в своем аккаунте в Twitter. Представители компании создали коллаж с кадром одного из новостных выпусков "Времени". В нем ведущий одет в синий пиджак и красный галстук. Похожий образ на пачках с презервативами запечатлен представителями Vizit.

Мир вздрогнул, узнав о новом ведущем. Им оказался

гласит подпись к картинке

Пользователи соцсетей положительно отнеслись к сравнению, предложив утроить зарплату автору задумки.

Ранее Юлия Самойлова обвинила Первый канал в подставе.

Видео и фото: Twitter/VIZIT
 

Теги: vizit, кирилл клейменов, первый канал, презервативы
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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