Обогревавший гараж включённой плиткой житель Красноярского края сжёг его вместе с машиной

Спасатели рассказали о происшествии в Верх-Подъемной.

Житель Красноярского края сжёг собственный гараж вместе с автомобилем. Инцидент произошел на территории деревни Верх-Подъёмная Большемуртинского района из-за включенной плитки. В пресс-службе регионального управления экстренного ведомства страны, мужчина для того, чтобы утром легко завести транспортное средство, оставил включенный электроприбор. Устройство стало причиной возгорания. На ликвидацию последствий воспламенения выезжали восемь человек личного состава ГУ МЧС и две единицы техники.

Не оставляй без присмотра включенные электроприборы, замени ветхую электропроводку, не подключай несколько электроприборов к одной розетке, если вилка прибора или розетка нагрелась - отключи, приобрети пожарный извещатель и огнетушитель. пресс-служба ГУ МЧС РФ

В пятиэтажке на Шамшевой улице загорелась проводка.

Фото и видео: ГУ МЧС России