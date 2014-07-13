В Петербурге будут судить мужчину, обезглавившего скульптуру на Большой Пушкарской

Накануне в Петроградский райсуд Петербурга было передано дело о о порче статуи на фасаде дома Кирилловых на Большой Пушкарской. Мужчине не понравилось выражение лица статуи, поэтому он решил ее обезглавить.

Накануне в Петроградский суд было передано дело о порче статуи на фасаде дома Кирилловых на Большой Пушкарской. Об этом сообщает "Фонтанка".



В городской прокуратуре 2 ноября рассказали, что расследование по данному делу завершено. По версии следствия, в ночь на 18 августа пьяный мужчина прогуливался по Петрограскому району, когда его взгляд пал на статую. Выражение лица изваяния не понравилось 27-летнему петербуржцу и, по его словам, это послужило толчком к обезглавливанию статуи. Оторванную часть тела мужчина припрятал в рюкзаке, а после передал знакомому. Обвиняемого задержали 14 сентября, голову нашли вместе с похитителем. Он признал свою вину по статье 243 УК РФ — "Повреждение объектов культурного наследия".



В 2001 году дом Кирилловых был включен в список выявленных объектов культурного наследия.

