Объем и количество автокредитов в Петербурге уменьшились на 4%

В июне жители города оформили 5190 займов на общую сумму 9,40 миллиарда рублей, средний чек вырос до 1,81 миллиона рублей.

Рынок автокредитования в Санкт-Петербурге в июне 2026 года продемонстрировал отрицательную динамику. По сведениям Объединенного кредитного бюро, объем выданных средств на покупку машин сократился на 4% относительно майских показателей, достигнув отметки в 9,40 миллиарда рублей. Аналогичное снижение зафиксировано и в количественном выражении: банки одобрили 5190 займов, что также на 4% меньше, чем месяцем ранее.

При этом средний размер одного кредита немного подрос, увеличившись на 1%, до 1,81 миллиона рублей. Срок, на который горожане оформляют обязательства, также стал длиннее — 67 месяцев вместо 66 в мае.

Противоположная ситуация сложилась в Ленинградской области. Там в июне выдали на 4% больше автокредитов в штуках — 1817 договоров. Совокупный портфель прибавил 2% и составил 3,07 миллиарда рублей. Средний чек по области, напротив, снизился на 1%, до 1,69 миллиона рублей, а средний срок кредитования зафиксирован на отметке 69 месяцев.

Фото: Piter.TV